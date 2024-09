La figlia di Morgan e Asia Argento è parte del cast della nuova edizione del programma

“Io a ‘Ballando con le stelle’? Credo che qualche anno fa non avrei accettato, ora sono pronta”. Felice, un po’ spaesata, Anna Lou Castoldi è la vera protagonista della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, presentata oggi a Roma. Lei – figlia di Morgan e Asia Argento – ha voglia di mostrare se stessa, ma soprattutto ha voglia di viversi “questa esperienza con serenità”: “Sono molto allegra di mio, è una esperienza che mi sta insegnando molto e sono molto felice. E’ nato tutto molto in fretta – spiega Anna Lou in riferimento alla chiamata di Milly – un giorno mi ha chiamato, il giorno dopo ero qui a fare il provino e il giorno dopo ancora ero già a fare le prove con il mio maestro. Mi sto trovando bene mi sto divertendo – prosegue – ma devo migliorare sull’espressione, penso troppo ai passi ma ci sto lavorando”.

“I miei genitori? Papà non mi ha dato un consiglio, mentre mia madre mi manda ogni giorno messaggi tipo zen, buddisti, mi ha detto di vivere giorno per giorno con serenità. Ma sono molto contenti e mi hanno detto spacca tutto. Non ho paura delle critiche, dei giudizi, sono abituata. Sotto i riflettori io ci sono nata, anche se ora qui sono io la protagonista e questo un po’ mi turba, ma mi piace molto. Io al pubblico voglio solo mostrare me stessa, poi quello che passa passa”, conclude.

