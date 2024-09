Era stata indicata come inviata dal conduttore Antonino Monteleone

Era stata indicata come inviata dal conduttore della trasmissione di Rai2 ‘L’altra Italia’, Antonino Monteleone. Ma dopo la vicenda sulla presunta violenza sessuale nei confronti di una collega in cui è coinvolta insieme al compagno, Nello Trocchia, per la giornalista Sara Giudice è saltata la possibilità di un accordo con la Rai. Per la vicenda giudiziaria, la Procura della Repubblica di Roma aveva sollecitato l’archiviazione ma il Gip ha disposto un’udienza, fissata per il 10 dicembre prossimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata