Il cartone animato, subito trionfo mondiale, sbarca in Italia nel 1982

Il cartone animato “I Puffi” compie 43 anni. Il 12 settembre del 1981 andava in onda in Nord America, sulla Nbc, la prima puntata della serie televisiva prodotta da Hanna-Barbera e tratta dalle storie a fumetti di Peyo e Yvan Delporte. Il cartone, come il fumetto, racconta le vicende delle piccole creature blu: da Grande Puffo a Puffetta, da Quattrocchi a Brontolone. Alti “due mele e poco più” come racconta la sigla del cartone, vivono nel mitico villaggio dei Puffi. Il loro nemico è Gargamella che imperversa con il gatto Birba. “I Puffi” in tv diventano subito un trionfo mondiale che va avanti per nove stagioni. In Italia sbarcano inizialmente sulle reti locali per poi approdare già dal 1982 sui canali Mediaset.

