L'ad della tv di Stato alla presentazione dei palinsesti a Napoli

“Quando si parla di un potenziale straordinario gruppo concorrente della Rai e vedo che si raggiunge un numero di talent che partendo da 0 diventa 3, 4 o 5, io sinceramente non mi porrei problema di questo tipo di concorrenza. Io non vedo la Nove come concorrente della Rai“. Lo ha detto l’ad della Rai Roberto Sergio alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. Rispondendo a una domanda su Fiorello, poi, Sergio ha risposto: “Fiorello sta sul divano, lo sento quotidianamente e non farà televisione per il 2024. Confido che nel 2025, se riusciremo a toglierlo da questo benedetto divano dove sta buttato con la tv accesa quando c’è lo sport e con le serie su altri media quando non c’è lo sport, cominceremo a ragionare. Chissà, potrebbe finire anche lui da Simona Sala“, ha concluso Sergio facendo riferimento alla scelta di Serena Bortone di fare un programma su Radio2.

