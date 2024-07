L'amministratore delegato in occasione della presentazione dei palinsesti a Napoli

“Dopo 40 anni di onorato servizio e dopo aver ricoperto ruoli importanti in tante aziende, il più importante quello che ancora oggi ricopro, io farò quello che l’azienda mi chiederà di fare quando avranno deciso chi sarà il prossimo vertice aziendale. Non dipende da me”. Così l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, alla presentazione a Napoli dei palinsesti della tv pubblica, in merito al suo futuro alla guida dell’azienda.

