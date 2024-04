Il comico imita il capo dello Stato: "Vabbè dai, appoggio la corona d'alloro… tanto il prossimo anno vado sul Nove!"

Maurizio Crozza nei panni di Sergio Mattarella davanti all’Altare della Patria, a Roma, nel giorno della festa della Liberazione. Il comico ligure ha imitato il presidente della Repubblica ma anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa mentre veniva deposta la corona d’alloro in occasione del 25 aprile. “Io qui in mezzo a sti due… ma questa non era la festa della Liberazione da quelli come sti due? Vabbè dai, l’appoggio… tanto il prossimo anno vado sul Nove!“, ha detto lo showman nello sketch andato in onda sul canale Nove nel programma ‘Fratelli di Crozza’.

