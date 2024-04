(LaPresse) Amadeus lascia la Rai. Ora è ufficiale, è stato lo stesso conduttore ad annunciarlo con un messaggio video postato sui social, dopo che in mattinata era emerso che l’ex direttore artistico di Sanremo aveva comunicato la decisione all’azienda. “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere ,non è stata per me una scelta facile, anche in considerazione degli sforzi importanti fatti per trattenermi, ma ora è tempo di nuovi sogni”, ha detto Amadeus che secondo indiscrezioni passerà al canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, dove è già approdato un altro transfugo da viale Mazzini come Fabio Fazio.

