Il doc 'Eleonora Abbagnato - Una stella che danza' su Rai3 il 29 marzo

Dalla Sicilia alla Francia passando per la delusione dell’esperienza milanese, i mesi a Montecarlo e gli incontri fondamentali con Roland Petit prima e con Carla Fracci poi. L’enfant prodige che torna a essere ‘una delle tante’. Caduta e risalita. Una piccola discesa agli inferi fatta del dolore del distacco dalla sua terra natia e dell’essere vittima degli stereotipi. Per arrivare alla gloria. Per approdare alla scuola dell’Opera di Parigi dove inizia la scalata al cielo, fino a diventare Ètoile. È la storia di Eleonora Abbagnato.

‘Eleonora Abbagnato – Una stella che danza’ è un documentario dedicato alla ballerina dell’Opèra di Parigi e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma che andrà in onda venerdì 29 marzo su Rai3. “Il documentario – dice l’artista a LaPresse – racconta momenti belli e difficili, ha tanti racconti di me piccola. Che racconta il sacrificio: lasciare la famiglia a 11 anni, la Sicilia e mia mamma che mi ha sempre supportato. Un percorso che mi ha comunque portato a una carriera importante grazie a delle radici solide”.

