Il conduttore televisivo è in procinto di tornare in Rai con un nuovo programma

Piero Chiambretti ringrazia il numero uno di Mediaset Pier Silvio Berlusconi sulle pagine del Corriere della Sera. “Grazie Pier Silvio per 15 anni fantastici”, recita l’avviso a pagamento del conduttore tv pubblicato oggi sul quotidiano. Dopo 15 anni di permanenza a Mediaset, iniziati nel 2009 con il Chiambretti Night e proseguiti con la conduzione, tra gli altri, di Cr4 – La repubblica delle donne e di Tiki Taka, Chiambretti è in procinto di tornare in Rai.

