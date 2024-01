L'ad del Biscione: "L'ho sentito e lo sento, ma non abbiamo mai parlato di un suo possibile arrivo"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, smentisce le voci secondo cui il Biscione avrebbe fatto una maxi-offerta al conduttore Amadeus, direttore artistico degli ultimi quattro Festival di Sanremo, per fargli lasciare la Rai e farlo approdare a Canale 5. “Amadeus? L’ho sentito e lo sento, ma non c’è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo possibile arrivo a Mediaset. Oggi è un pezzo importantissimo della Rai, ha fatto e sta facendo un grande lavoro con Sanremo ma non c’è alcuna offerta”, ha detto l’amministratore delegato in occasione della conferenza stampa ‘Innovazione Mediaset e la Tv del 2024’ a Cologno Monzese.

