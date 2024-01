L'ironia dello showman nella puntata di giovedì di 'Viva Rai2!'

L’ironia tagliente di Fiorello sullo scontro dialettico tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la multinazionale dell’auto Stellantis, che la premier accusa di aver fatto scelte ‘anti-Italia’. “I dirigenti dell’azienda negano il fatto di stare per preparare la Panda Macron, mentre, secondo me, la Meloni vorrebbe la nuova Fiat 508 Balilla“, ha commentato lo showman nella puntata di giovedì di ‘Viva Rai2!’. Ma non solo. Commentando il Question Time di Meloni di mercoledì alla Camera, Fiorello ha detto: “Pensate che Meloni attacca l’opposizione e l’opposizione attacca il Governo… Sembra quasi un Paese normale“. Poi ha rincarato la dose sul confronto con la leader del Pd Elly Schlein affermando: “Mi immagino la scena, con le due che si sfidano a colpi di ‘Specchio riflesso!’, ‘Non mi hai fatto niente, faccia di serpente!’, ‘Prinz verde! Chiusa, tua’. E lo scontro continua!”

Da Mentana a Cortellesi

Dopo la politica, si passa a parlare di un grande amico di Fiorello, Enrico Mentana. “Non solo compie 69 anni, ma diventa nonno” – ha letto Fiorello dalla rassegna, aggiungendo : “Se nasce femmina, consiglierà alla figlia di chiamarla Maratona, perché la gravidanza durerà 26 mesi e lui commenterà. Ciao Enrico, ti vogliamo bene! Viva il nonnetto di La7″. Non sono mancate poi le notizie di spettacolo e, in particolare, l’annuncio per cui Lady Gaga vorrebbe acquistare i diritti di ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi per un remake americano. “Ma ricordiamo anche il successo del libro della Cortellesi, Rosicate“, ha scherzato lo showman, mostrando la copertina dell’ormai ‘celebre’ volume presentato proprio a ‘Viva Rai2!’. “Subito Lady Gaga ha risposto con la versione americana: Rosication“.

