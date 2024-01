Il varietà andrà in onda in tre puntate a partire dal 12 gennaio

Virginia Raffaele presenta il suo nuovo show ‘Colpo di Luna’ che andrà in onda su Rai1 dal 12 gennaio. “Sarà un varietà in tre puntate dove si alterneranno ospiti, balletti, musica, maschere, intrattenimento a 360 gradi. La fortuna di avere tanti grandi ospiti, alcuni fissi come Gigi D’Alessio, Carlo Conti, la signora Coriandoli, Francesco Arca. Poi si alterneranno da Gianni Morandi a Massimo Ranieri, Arisa, Sabrina Ferilli, Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Noemi“, ha detto l’attrice, comica e conduttrice televisiva. “In questi sei, sette anni mi sono sperimentata tanto in teatro, ho portato in tournée ‘Samusà’, ho fatto tre film, ho scritto e ho cercato di dar corpo, anima e struttura alle idee che avevo e che ho portato a ‘Colpo di Luna'”, ha aggiunto Raffaele.

