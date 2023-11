Torna su Rai 1 da giovedì 16 novembre per sei prime serate

La seconda stagione della fiction ‘Un professore’ torna su Rai 1 da giovedì 16 novembre per sei prime serate. Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, è il professore che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Poi c’è la vita privata: la tragedia della perdita del figlio Jacopo, la relazione con Anita, (Claudia Pandolfi) madre del suo allievo Manuel. “Si torna in aula. Anita è fatta così, è una pasticciona. Va a casa dell’uomo che ama ma le cose non andranno nel modo giusto”, ha raccontato Pandolfi a LaPresse.

