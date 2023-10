Il comico nei panni della presidente del Consiglio dopo la separazione dal compagno Andrea Giambruno

Nell’apertura della nuova puntata di ‘Fratelli di Crozza‘ – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni della “pietra” Giorgia Meloni che, dopo i fuori onda di ‘Striscia la Notizia’ sul compagno Andrea Giambruno, cerca di non diventare una “rolling stone” della scena politica internazionale: “Che figure de mer*a! Il ciuffettino voleva fare le cose a tre, a quattro, pensa al prossimo bilaterale… con Scholz che me fa’ le battutine ‘aò… semo solo in due, chiamiamo pure Macron e la vecchia?’ Che figura de mer*a!”.

