Mancavano solo le designazioni dei vicedirettori, da oggi prende definitivamente forma il mandato dei nuovi responsabili delle testate giornalistiche della Rai targata dal ticket Sergio-Rossi.

I nuovi direttori si sono presentati al cda di Viale Mazzini in audizione, nella quale hanno illustrato il loro piano editoriale e presentato la squadra con cui scenderanno in campo. Il cda ne ha preso atto.

Come anticipato da LaPresse nei giorni scorsi, al Tg1 Gianmarco Chiocci ha scelto come vice Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, la neopromossa Incoronata Boccia, Maria Rita Grieco che arriva dal Tg2, Elisa Anzaldo preferita a Maria Luisa Busi, in modo da permettere a Emma D’Aquino di riappropriarsi del suo posto in conduzione nel Tg1 delle 20. I vicedirettori uomini sono il confermato Francesco Primozich e Senio Bonini, il volto del mattino apprezzato dai Cinquestelle chiamato a sostituire Bruno Luverà destinato probabilmente all’Approfondimento.

Al Tg2 il direttore Antonio Preziosi ha confermato Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani. Al posto di Maria Rita Grieco passata al Tg1 c’è Elisabetta Migliorelli. Un posto di prestigio tra i vice è riservato ad Alfonso Samengo, vicedirettore di Rai Parlamento e uomo di fiducia di Preziosi.

Al Giornale Radio il direttore Francesco Pionati come vicedirettori ha designato Carlo Albertazzi ex capo della segreteria, Giovanna Vania Cardone stimata da Fratelli d’Italia, l’ex capo della cultura Francesco De Vitis voluto dai Cinquestelle, confermati Simona Grossi, Maria Teresa Torcia, Ivano Liberati, Ilaria Sotis apprezzata da Schlein. Il caporedattore centrale sarà Giuseppe Malara.

Non confermati Gianmarco Trevisi, Filippo Nanni e Carmen Santoro.

Poi è toccato a RaiParlamento del direttore Giuseppe Carboni che ha scelto 5 donne come vice direttrici. Alle confermate Anna Piras e Susanna Petruni si aggiungono Anna Maria Baccarelli, Lucia Duraccio e Francesca De Martino. Anche quando era al Tg1 Carboni aveva 5 donne come sue vice.

Infine Raisport: tra i 5 vicedirettori c’è solo una donna, Stella Bruno che ha accettato l’incarico. Faranno parte della squadra capitanata dal direttore Jacopo Volpi, Auro Bulbarelli, Massimiliano Mascolo, Marco Lollobrigida e Riccardo Pescante. La redazione di Raisport sarà la prima a votare il nuovo piano editoriale (già il 26 luglio).

