Nunzia De Girolamo resta in pole per la sostituzione di Bianca Berlinguer il martedì in prima serata su Rai3

Il cronometro è all’ultimo giro, il traguardo è vicino. E i telefoni al settimo piano di Viale Mazzini sono più bollenti che mai. Tra poche ore i consiglieri Rai sapranno quali sono i piani editoriali dei nuovi responsabili e soprattutto l’elenco dei vicedirettori che faranno parte della squadra di ciascuna testata. Stando alle premesse e ai proclami di qualche tempo fa ci dovrebbero essere molte donne. A quanto risulta a LaPresse chi può vantarsi di avere tante colleghe, ma nessun vice di propria fiducia, è Gianmarco Chiocci al Tg1. Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, la neopromossa Incoronata Boccia, Maria Rita Grieco che arriva dal Tg2, Elisa Anzaldo preferita a Maria Luisa Busi, in modo da permettere a Emma D’Aquino di riappropriarsi del suo posto in conduzione nel Tg1 delle 20. Sabina Sacchi, invece, dovrebbe lasciare il Tg1 per seguire Monica Maggioni nella sua nuova avventura (In Mezz’Ora e il programma in seconda serata). I vicedirettori uomini sono il confermato Francesco Primozich e probabilmente Senio Bonini, il volto del mattino apprezzato dai Cinquestelle dovrebbe sostituire Bruno Luverà destinato all’Approfondimento. Sempre al Tg1 crescono le quotazioni di Francesco Maesano, giornalista politico che segue Palazzo Chigi, stimato dalla premier Meloni ma soprattutto dall’area dei Cinquestelle che fa capo a Rocco Casalino.

Al Tg2 Antonio Preziosi dovrebbe confermare Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani. Al posto di Maria Rita Grieco potrebbe arrivare Elisabetta Migliorelli. Un posto di prestigio tra i vice è riservato ad Alfonso Samengo, vicedirettore di Rai Parlamento e uomo di fiducia di Preziosi. Al Tg3 il direttore Orfeo non è nuovo, quindi non deve presentare la squadra. A RaiNews il direttore Paolo Petrecca non conferma Oliviero Bergamini, Diego Antonelli e Alberto Romagnoli. Il mandato continua invece per Ida Baldi, Marco Silenzi ed Enrica Toninelli. In arrivo Francesca Oliva per l’online e due promozioni: Paolo Poggio e Cristina Prezioso.

A Raisport dei 5 direttori 2 devono essere donne. Una delle prescelte, Stella Bruno, potrebbe rinunciare e al suo posto è pronta a subentrare Arianna Secondini. Per Milano Paola Arcaro potrebbe soffiare il posto a Auro Bulbarelli. Conferme in arrivo per Massimiliano Mascolo e Marco Lollobrigida, mentre Riccardo Pescante potrebbe perdere la poltrona se Stella Bruno ci ripensasse. La redazione di Raisport sarà la prima a votare il nuovo piano editoriale (già il 26 luglio).

Al Giornale Radio il direttore Francesco Pionati dovrebbe confermare Simona Grossi, Maria Teresa Torcia, Gianmarco Trevisi mentre Ivano Liberati ambisce a diventare condirettore. Saltate le nomine di Roberta Serdoz e Tiziana Ribichesu, il caporedattore centrale sarà Giuseppe Malara. Mentre tra gli altri vicedirettori attualmente in carica quello più sicuro di restare al suo posto è Gianmarco Trevisi, a rischio Ilaria Sotis, Carmen Santoro mentre il decano Filippo Nanni dovrebbe conservare il mandato.

Per quanto riguarda l’Approfondimento il direttore Paolo Corsini avrà come vice Marco Caputo (vicario), Giovanni Alibrandi proveniente dal Tg2, Chiara Capuani, Federico Zurzolo, Ilaria Capitani e probabilmente anche Bruno Luverà in arrivo dal Tg1.

Archiviata la partita delle vicedirezioni, si tornerà a parlare delle conduzioni, con Nunzia De Girolamo che, come anticipato da LaPresse, resta in pole per la sostituzione di Bianca Berlinguer il martedì in prima serata su Rai3.

