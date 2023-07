I due volti alla presentazione della prossima stagione a Napoli

(LaPresse) Nei palinsesti Rai della nuova stagione arrivano conferme per Francesca Fialdini con ‘Fame d’amore’ ed Emma D’Aquino con ‘Amore Criminale’. “Sono molto contenta di condurre questo programma storico del servizio pubblico per il secondo anno consecutivo”, sottolinea D’Aquino, “spero di tornare anche con il mio format ‘Vittime collaterali’. Il Tg1 delle 20? Se mi chiamano torno”. Francesca Fialdini alla guida di ‘Fame d’Amore’ si rivolge ai giovani: “Nella loro quotidianità hanno bisogno di qualcuno molto concreto che non si sdoppi solo in un’immagine virtuale, in modo da ripristinare un messaggio di fiducia perché i ragazzi hanno perso il contatto con il mondo adulto. Quindi la domanda è noi dove siamo?”.

