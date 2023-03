La showgirl opsite di Francesca Fagnani martedì 17 marzo su Rai2

Heather Parisi vittima di violenza sessuale. La confessione della showgirl, tra le più amate in Italia, arriva nel corso del programma di Rai2 ‘Belve‘, ideato e condotto da Francesca Fagnani, che andrà in onda in prima serata martedì 17 marzo. “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter”, racconta ancora l’ex ballerina.

Poi la confessione: “Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda”, le parole di Parisi. Fagnani chiede se stia parlando del suo compagno di allora: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco”.

