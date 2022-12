Sei episodi che raccontano la storia d'amore tra il Principe e l'ex attrice americana: ecco il teaser ufficiale

Ora è ufficiale: Netflix ha annunciato che è in arrivo la docuserie ‘Harry e Meghan’, diretta da Liz Garbus. La serie tv, prodotta da Story Syndicate, in collaborazione con Archewell Productions e con Diamond Docs, racconta con dettagli inediti la storia d’amore tra il duca e la duchessa del Sussex, dalla loro stessa prospettiva. Il colosso dello streaming online non ha ancora però specificato la data di uscita ma ha pubblicato il teaser ufficiale.

Dagli inizi alla “Megxit”

I sei episodi annunciati narrano il periodo che va dall’innamoramento tra i due, vissuto in modo clandestino, fino alle difficoltà che li hanno portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dalla Corona e dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno. Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa, la serie non si limita a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri.

Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, ‘Harry e Meghan’ offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia. La produzione esecutiva è di Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Liz Garbus, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin, Mala Chapple e Angus Wall.

