Secondo l'indiscrezione pubblicata dalla rivista Page Six il documentario sui Duchi del Sussex sarà disponibile dall'8 dicembre

La docu-serie di Netflix sul principe Harry e Meghan Markle uscirà l’8 dicembre. Lo scrivono i media britannici citando fonti del settore. Secondo il Daily Mail il duca e la duchessa del Sussex avrebbero cercato di rinviare la pubblicazione all’anno prossimo, ma il colosso dello streaming sarebbe intenzionato a mandare in onda il progetto giovedì prossimo.

Il tabloid britannico sostiene che la coppia reale, che firmato un contratto milionario con Netflix (si parla di una cifra vicina ai 100 milioni di dollari), sarebbe in disaccordo con la produzione e vorrebbe apportare al documentario “modifiche così ampie” che secondo lo staff rischierebbero di rinviare il progetto a “tempo indeterminato”.

La testata Page Six rivela in esclusiva che la serie, che racconta la storia d’amore tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice americana, andrà in onda comunque l’8 dicembre e che avrebbe dovuto chiamarsi “Chapters”. In realtà le fonti citate dalla testata riferiscono invece che Harry e Meghan hanno cambiato idea ma il nuovo titolo non è stato reso pubblico.

Il 10 gennaio prossimo intanto uscirà l’attesissima autobiografia di Harry, Spare, che sarà tradotto in 16 lingue.

