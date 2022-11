Si chiama 'Questo mondo non mi renderà cattivo' ed è un progetto completamente originale dell'artista romano

Zerocalcare torna su Netflix. Un anno dopo il successo di ‘Strappare lungo i bordi’, il fumettista romano annuncia la sua nuova serie, che si chiama ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. Sarà disponibile sulla piattaforma di streaming nel 2023 ed è un progetto completamente originale.

1/ Con la cura per gli anniversari tipica delle vestali al crepuscolo, qui gli aggiornamenti ufficiali sulla nuova serie Netflix a un anno esatto da strapparelungoibordi #questomondononmirenderacattivo pic.twitter.com/vuxiAFEObZ — zerocalcare (@zerocalcare) November 17, 2022

Scritta e diretta dallo stesso Zerocalcare e prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay) in collaborazione con Bao Publishing, la serie sarà composta da sei episodi da circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore. Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

In ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’ torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare come Zero, Sarah, Secco. E tornerà anche l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. Saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata