Sul set della seconda stagione di 'And Just Like That' l'attrice ha indossato anche la cavigliera-bag di Fendi

Tutti gli occhi sono per lei, anche anni dopo la fine di ‘Sex And The City’. Sarah Jessica Parker si presenta al lancio di ‘And Just Like That’, la serie Tv che racconta cosa ne è stato di Carrie e delle sue amiche diversi anni dopo, con la borsa ‘Pigeon Clutch Bag’ (‘Piccione’) di W Anderson e la cavigliera/bag di Fendi.

