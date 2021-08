Sarah Jessica Parker

Uno degli outfit più iconici della protagonista di "Sex and the City" tornerà anche in "And Just Like That..."

Carrie in tutù, parte seconda. Uno degli outfit più iconici di Carrie Bradshaw tornerà nel reboot di “Sex and the City” che andrà in onda su HBO Max. A rivelarlo è stata la stessa Sarah Jessica Parker che ha pubblicato per i suoi fan e follower un’anteprima di quanto si vedrà nello show.

L’attrice, 56 anni, ha pubblicato un breve video su Instagram nel quale si intravede una donna che gira su se stessa indossando una gonna di tulle a strati bianca e stivaletti Chanel bicolore, molto simili a quelli indossati dal suo personaggio nella sesta stagione di “Sex and the City”.

Una seconda foto, poi, mostra la Carrie della serie originale con un look molto simile. Dalla caption “Now and then. X, SJ” non è chiaro se a indossare il tutù nel reboot sarà proprio Carrie o un’altra persona.

Sarah Jessica Parker e l’iconico tutù

Il famoso tutù di Carrie Bradshaw, visibile anche nella sigla della famosissima serie, era presente anche nel primo film di “Sex and the City” del 2008.

Da quando sono iniziate le riprese del reboot, che si chiamerà “And Just Like That…“, tantissimi look e capi iconici di “Sex and The City” sono riapparsi sui social e in rete. Nel frattempo i membri storici del cast si “divertono” a pubblicare sui social “assaggi” dal set, alimentando l’attesa dei fan.

Pochi giorni fa Chris Noth (Mr. Big) ha pubblicato sul suo account Instagram una foto mentre è sotto le coperte assieme a Sarah Jessica Parker, mandando in delirio i follower e gli appassionati della serie tv.

