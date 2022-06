La cantante racconta a 'Ti sento' su Rai 2 la scelta di lasciare le case discografiche e prodursi da sola

(LaPresse) Duro sfogo di Orietta Berti a “Ti sento”: ospite dell’ultima puntata del programma di Pierluigi Diaco, andata in onda il 31 maggio in seconda serata su Rai2, la cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, esternando una clamorosa dichiarazione sul suo percorso professionale: “Mi hanno trattata come un oggetto, nel 1980 mi sono ribellata”. Nel corso dell’intervista, in concomitanza con la mezzanotte del 1 giugno, giorno del 79° compleanno della cantante, Diaco le ha fatto gli auguri sorprendendola con un mazzo di fiori.

