Tanti i temi della puntata, dalla nuova collezione di Chanel di Virginie Vard alla nuova Pasticcino Bag di Max Mara fino alle eccellenze del Giro d'Italia

Sabato 21 maggio, alle 12:50 su La7 nuova puntata di ‘Like – Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Tanti i temi al centro della puntata a partire dalla nuova collezione Cruise 2022-2023 di Chanel, disegnata da Virginie Viard, un tempo solidissimo braccio destro di Lagerfeld, oggi alla direzione creativa della Maison, e presentata ai primi di Maggio negli esclusivi spazi del Montecarlo Beach Club. Tutto appare come un omaggio allo stile, anche di vita, della capitale della Costa Azzurra. E dedicati a Lagerfeld sono gli abiti lunghi, a volte decorati da candidi colletti, per lo stilista una vera passione proprio come i fiori che ritornano in collezione e che Lagerfeld coltivava nella sua villa La Vigie.

A Like – Tutto ciò che piace spazio alla nuova Pasticcino Bag di Max Mara, borsa weekend omaggio alla tradizione, arte e all’eccellenza artigiana del capoluogo veneto. Ma non solo. Il brand sceglie proprio la capitale della Serenissima per dare il via al World Tour in varie città del mondo che vedrà la Pasticcino Bag protagonista assoluta della stagione Autunno-Inverno 2022.

Le eccellenze del Giro D’Italia e le bellezze del nostro Paese che percorre tutto il litorale e tocca posti e regioni meravigliose. A Napoli per esempio nel circuito cittadino, tanta storia, con piazza Plebiscito, i castelli simbolo della città, le catacombe cristiane, ma anche il contesissimo luogo di origine della pizza Margherita, proprio nel cuore dei quartieri più tipici. La carovana del Giro D’Italia 2022 passa da regioni splendide come l’Abruzzo, L’Emilia Romagna e La Liguria con la tappa numero 12 di giovedì scorso con destinazione Genova. Nuovo approdo al mare per i ciclisti, dall’Adriatico al Mar Ligure, e poi lo spostamento a Sanremo, partenza di ieri.

Per concludere si arriva nella terra del buon vino, del cibo e della bellezza si muove anche il Giro E. Qui la passione di amatori ed ex professionisti, racconta il valore dello sport come pratica di benessere e senso della vita.

