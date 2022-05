La famosa direttrice creativa sarà una delle due giudici del primo talent dedicato alla moda

Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su Discovery+ la prima edizione di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, l’adattamento italiano di “The Great British Sewing Bee”, format creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Insieme a Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino, l’altra giudice sarà Cristina Tardito che, da direttore creativo, ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo. Ha fondato e portato al successo il suo brand Kristina Ti. Con il suo stile etereo, forte e delicato, ha conquistato le donne di tutto il mondo, proponendo un modo di essere più che un modo di vestire. “Questa avventura è stata LA avventura, per me. Mi sono divertita tantissimo, sono stata me stessa. A volte dura, a volte mi sono commossa. Ma la cosa più bella è stato vedere questi ragazzi crescere, vederli evolvere in questo mestiere meraviglioso”, ha dichiaratoTardito.

