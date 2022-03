Il racconto unico ed emozionante che ha al centro la grande Diva

Bellezza, fascino, rigore, resilienza, senso della famiglia, lealtà, onore, disciplina costituiscono le dimensioni narrative di un racconto unico ed emozionante che ha al centro una grande Diva che ha saputo essere, prima di tutto, una grande donna, insuperata, insuperabile, diventata un’icona italiana del cinema internazionale cui tutti siamo grati per il fascino e la bellezza con cui ha accompagnato la sua arte. LaPresse, RAI Documentari e Luce Cinecittà presentano: SOPHIA! Coming soon, in prima serata su RaiUno.

