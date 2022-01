La cantante presenterà dal vivo il suo nuovo singolo "Scatola"

Laura Pausini sarà la superospite della seconda serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato martedì 18 gennaio il presentatore della kermesse Amadeus, al Tg1. “Questi fiori sono per un’artista amata in tutto il mondo che sarà superospite nella seconda serata del Festival di Sanremo esattamente mercoledì sera – ha detto -. Questi fiori sono per Laura Pausini”.

La cantautrice presenterà per la prima volta dal vivo la sua nuova canzone, dal titolo ‘Scatola‘, in uscita il 20 gennaio. “Il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese, ve le racconterò”, ha commentato Pausini.

I super ospiti già annunciati: i Maneskin

Prima dell’annuncio di Laura Pausini Amadeus aveva rivelato i super ospiti della prima serata del Festival, al via il 2 febbraio su Raiuno: i Maneskin. In precedenza lo stesso conduttore aveva annunciato la presenza come ospiti di Checco Zalone e Cesare Cremonini.

Le donne sul palco dell’Ariston

Saranno cinque le donne che affiancheranno il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo: Ornella Muti, Lorena Casarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Drusilla Foer: “Emozionata e preoccupata per gli scalini”

“Mi farò fare un paio di vestitini un po’ così e per il resto indosserò quelli che già ho. Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuni brand che ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l’economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che già ho e che forse sono stati già visti. È giusto che la gente veda che le persone si rimettono le cose”. Così Drusilla Foer parlando dei vestiti che indosserà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo, dove sarà co-conduttrice per una notte insieme ad Amadeus.

“C’è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del pubblico, non credevo così tanto. C’è molto entusiasmo, sono molto contenta, ho saputo poi dal Tg delle 20.30 che sarò co-conduttrice. Io pensavo di essere una semplice anziana valletta”, ha detto Foer a ‘Parola di Dru’, l’appuntamento settimanale che la vede protagonista all’interno di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. “Sono divertita e molto emozionata e preoccupata di fracassarmi al quinto scalino. In alternativa alle scale io voglio uno scivolo”, ha scherzato riferendosi all”incubo’ delle scale dell’Ariston.

