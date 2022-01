Nella prima puntata dell'anno del magazine prodotto da LaPresse si parlerà di moda, fitness e tecnologia

Sabato 15 gennaio alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. Nella prima puntata dell’anno la moda con gli eventi più cool del 2021 e le sfilate più attese del 2022. Spazio anche al mondo del fitness e alla tecnologia con la prima Game House firmata Mercedes a Roma. Infine, i festeggiamenti reali per i 40 anni di Kate Middleton.

In apertura l’alta moda con un servizio che racchiude le sfilate iconiche del 2021. “Virgil was here” lo show di Louis Vuitton tributo a Virgil Abloh, direttore creativo della Maison scomparso a 41 anni; seguono Maison Christian Dior con la sfilata della collezione Cruise ad Atene e Valentino che a Venezia porta in scena la sua collezione haute couture all’interno della Biennale di Architettura. La Serenissima fa da sfondo anche allo spettacolo proposto in piazza San Marco da Dolce e Gabbana. Il 2021 è stato anche l’anno della nascita di Fendace il marchio nato dall’amicizia tra Donatella Versace e Kim Jones direttore Fendi. Da ricordare le celebrazioni dei 10 anni dell’hotel nel Burj Khalifa di Giorgio Armani, la sfilata di Gucci a Los Angeles per i 100 anni di storia della casa e lo sbarco a Wall Street del marchio Zegna. Tra gli eventi più attesi i 60 anni di arte e di moda di Yves Saint Laurent in sei differenti musei parigini.

La chiave di una vita sana e serena sta nel benessere parola che definisce l’anello di congiunzione fra cura del corpo e armonia con le persone. Sul tema Lorenzo Vitali Sport Manager di Medical Fitness. Nella meravigliosa cornice dalla Città Eterna a pochi passi dal Circo Massimo, teatro di giochi fin dall’antichità, Mercedes-Benz Italia si prepara ad ospitare, in qualità di Title Sponsor, i campioni planetari del gaming. Giocatori professionisti, che si allenano e si sfidano negli E-sports, le competizioni di videogiochi, versione digitale degli sport più popolari, dalla Formula Uno al calcio. Infine, una finestra sul Regno Unito per celebrare il quarantesimo compleanno di Kate, dello scorso 9 gennaio, nella residenza di Anmer Hall.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata