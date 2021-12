La cantante si è aggiudicata il trofeo gareggiando con il maestro Vito Coppola

LaPresse) È Arisa la vincitrice della 16esima edizione di ‘Ballando con le stelle’, il popolare dance show di RAI1 condotto da Milly Carlucci. La cantante si è aggiudicata il trofeo gareggiando con il maestro Vito Coppola. Il video visibile sulla piattaforma RaiPlay. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata