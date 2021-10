La serie tv coreana su Netflix sarebbe però solo per adulti

(LaPresse) Il successo della serie tv coreana su Netflix ‘Squid Game‘ solleva interrogativi sui più piccoli. Secondo Melinna Henson, direttrice di programma del Parents Television and Media Council (PTC) in Virginia, “anche se i contenuti sono segnati come per adulti, il marketing che si sta facendo può iniziare a destare preoccupazioni sul coinvolgimento di adolescenti e pre adolescenti”. Il riferimento è soprattutto alle piattaforme come Youtube e Tik Tok, dove si trovano video e challenge riferite al gioco che è il fulcro della serie tv. Le puntate mostrano però contenuti violenti, con giochi anche mortali, non adatti a un pubblico giovane. “Mio figlio di 13 anni ha capito che parlavo di quello mentre ne discutevo con un nostro addetto – ha detto ancora Henson – e mi sono chiesta ‘Come è possibile che sappia cos’è Squid Game’?”. NO ARCHIVIO

