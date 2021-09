Ovazione per Kate Winslet, premiata come miglior attrice per la miniserie 'Omicidio a Easttown'

Incetta di premi per ‘The Crown’ agli Emmy 2021, tornati in presenza per un selezionato pubblico di 600 persone, vaccinate, da Los Angeles. La serie, targata Netflix, che narra le vicende della famiglia reale inglese, si porta a casa i premi più ambiti, dalla miglior regia e sceneggiatura a quelli per i migliori attori, andati a Oliva Coleman e Josh O’Connor. “Non ho parole”, ha detto Peter Morgan, il creatore e scrittore della saga sui reali britannici. Ancora da Netflix arriva il premio per la miglior mini serie a ‘La Regina degli scacchi’: premi a valanga anche per ‘Ted Lasso’ di Apple TV+: per la serie commedy sono 7 i trofei.

Netflix ha vinto un totale di 44 premi, eguagliando il record della rete di trasmissione stabilito nel 1974 dalla CBS: ottima performance anche per AppleTv+ che si porta a casa trofei a meno di due anni dal lancio della piattaforma. Ovazione per la splendida Kate Winslet, premiata come miglior attrice per una mini serie per il suo ruolo in ‘Omicidio a Easttown’. Premiato anche Ewan McGregor come miglior attore per una mini serie per il biopic sulla moda ‘Halston’. Pochi i vincitori afroamericani in un’edizione che aveva visto il record di nomine: a vicencere RuPaul per ‘RuPaul’s Drag Race’ e il premio per la sceneggiatura a Michaela Coel per ‘I May Destroy You’.

