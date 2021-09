La scheda con tutti i premi: bene anche 'La Regina degli scacchi' e 'Ted Lasso'

Un trionfo per ‘The Crown’ agli Emmy 2021, tornati in presenza per un selezionato pubblico di 600 persone, vaccinate, a Los Angeles. Ancora a Netflix va il premio per la miglior mini serie a ‘La Regina degli scacchi’. Valanga di riconoscimenti, ben sette, pure per la serie comedy ‘Ted Lasso’ di Apple TV+.

Questa la lista completa dei vincitori agli Emmy 2021:

Miglior serie commedy: Ted Lasso

Miglior serie drammatica: The Crown

Miglior mini serie: La Regina degli Scacchi

Miglior attrice in una serie drammatica: Olivia Colman (The Crown)

Miglior attore in una serie drammatica: Josh O’Connor (The Crown)

Miglior attrice in una serie commedy: Jean Smart (Hacks)

Migliore attore in una serie commedy: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice in una mini serie: Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore in una mini serie: Ewan McGregor (Halston)

Miglior reality: RuPaul’s Drag Race

Miglior scrittura Variety: Last Week Tonight With John Oliver

Miglior Variety Talk: Last Week Tonight With John Oliver

Miglior Variety Sketch Series: Saturday Night Live

Miglior sceneggiatura serie comedy: Hacks

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Gillian Anderson (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tobias Menzies (The Crown)

Miglior attrice non protagonista in una serie commedy: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie commey: Brett Goldstein, (Ted Lasso)

Miglior attrice non protagonista mini serie: Julianne Nicholson (Omicidio a Easttown)

Miglior attore non protagonista mini serie: Evan Peters (Omicidio a Easttown)

Los Angeles, Primetime Emmy Awards 2021 – I Premi



