Il programma prodotto da LaPresse in onda su La7 sabato 19 giugno. Tra i temi della puntata: la 1000 Miglia, Palazzo Fiuggi e il Cilento

Sabato 19 giugno alle 12.50 su La7 torna ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

In apertura un servizio sulla corsa “Le 1000 miglia”, partita mercoledì: un percorso che vede sfilare quest’anno 400 auto d’epoca. Tale evento è un appuntamento fisso per gli appassionati come Karl-Frederich Scheufle, co-presidente di Chopard, che per questa edizione 2021 ha omaggiato la corsa con un orologio.

A seguire Palazzo Fiuggi, luogo “votato” al benessere, dove si parlerà delle numerose caratteristiche dell’acqua e delle sue proprietà utili anche in campo medico per contrastare patologie gastrointestinali e malesseri emotivi. Elemento fondamentale è il rapporto con il cibo. Lo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin, ha studiato una linea di menù in cui la restrizione calorica si accompagna a piatti sani e saporiti.

Spazio sarà anche dedicato al mondo della lettura con il libro di Cairo Editore “Cilento – Natura e Paesaggi del Parco” (testi scritti da Fulco Pratesi e le fotografie di Giampiero Indelli), che racconta il Cilento, terra densa di storia e di natura incontaminata. Infine, si scopriranno le novità in ambito “acconciature” in compagnia degli esperti di Wella. In questa puntata il colore rosa e le sfumature candy.

“Like Tutto Ciò che Piace” è un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino.

