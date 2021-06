La ricetta dello chef stellato, esperto in bio-energie naturali

La ricetta dello chef stellato, esperto in bio-energie naturali: Cicoria rossa con melograno e barbabietola

Ingredienti

Per la cicoria rossa

4 mazzi di Cicoria rossa 200 gr Succo di melograno

15 gr Polvere di barbabietola liofilizzata

Timo

Rosmarino

Salsa alle erbe

400 gr Brodo di crostacei

10 gr Basilico

30 gr Prezzemolo

5 gr Maggiorana

5 gr Dragoncello

5 gr Foglie di malva

80 gr Semi di chia

Gel di carpione

55 gr Acqua

55 gr Vino Bianco

55 gr Aceto Balsamico bianco

Sale

25 gr Zucchero

12 Lamponi

Dragoncello

Pepe bianco

Agar Agar

Gel di melograno

150 gr Succo di melograno

Agar Agar

Purea mandorle

200 gr Mandorle

200 gr Acqua

Decorazione del piatto

Polvere di barbabietola liofilizzata

Erbette spontanee

Preparazione de piatto

Cicoria rossa: Mettere all’interno di un sacchetto per sottovuoto la cicoria, il succo di melograno, la barbabietola liofilizzata, il timo e il rosmarino e cuocere

per 30 minuti a 54°C.

Salsa alle erbe: Unire all’interno del Bimby il brodo di crostacei, le erbe e frullare. Una volta ottenuta la salsa, versarla in un sacchetto per sottovuoto, aggiungere i semi di chia (20 grammi di semi per 100 grammi di liquido) ed idratarli.

Gel di carpione: Portare ad ebollizione l’acqua, il vino bianco, l’aceto balsamico bianco, il sale e lo zucchero. Aggiungere i lamponi, il dragoncello, il pepe in

grani e lasciare in infusione per 10 minuti. Filtrare, aggiungere 1 gr di agar-agar ogni 100 gr di liquido e conservare in una sac a poche.

Gel di melograno: Portare ad ebollizione il succo di melograno, aggiungere l’agar-agar (1 gr ogni 100 gr di liquido) e conservarlo in una sac a poche.

Purea di mandorle: Cuocere, con l’aiuto del Bimby, a 80°C, 200 gr di mandorle e 200 gr di acqua. Una volta cotte, metterle nel Pacojet e pacossarle.

Impiattamento

Disporre al centro del piatto la salsa alle erbe, aggiungere la cicoria rossa e guarnire con gel di carpione, gel di melograno e purea di mandorle.

Terminare il piatto con le erbette spontanee e una spolverata di barbabietola liofilizzata.

