Gli Afterhours celebrano i 40 anni e tornano live nel 2027

Dopo il tour dedicato a ‘Ballate Per Piccole Iene’, che lo scorso anno ha raccolto oltre 100 mila spettatori, gli Afterhours tornano dal vivo nel 2027 per celebrare due importanti anniversari: i 40 anni dalla pubblicazione del primo 45 giri ‘My Bit Boy’ (1987), che ha segnato l’esordio della band, e i 25 anni di ‘Quello che non c’è’ (2002), uno degli album più significativi della loro carriera e del rock italiano. Un ruolo cruciale, quello degli Afterhours nella musica italiana, riconosciuto anche dal Premio Tenco alla Carriera 2026 appena annunciato.

Per l’occasione la band annuncia per il prossimo 22 gennaio la ristampa in edizione speciale di ‘Quello che non c’è’ (Universal Music Italia).

Manuel Agnelli e soci sul palco in Italia ed Europa nel 2027

Quest’uscita arriverà in concomitanza con la partenza della leg italiana del ‘Quello Che Non C’è – Tour 2027’, la tournée che dal 12 gennaio toccherà alcune delle principali città europee e italiane con quindici appuntamenti live. Già sold out le date di Berlino, le prime serate delle due date di Roma e Milano (ancora disponibili i biglietti per le seconde date), e le due date di Nonantola (Modena). Il tour partirà da Amsterdam per poi attraversare alcune delle principali città europee, tra cui Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, prima di approdare in Italia proprio il 22 gennaio, giorno di uscita di “Quello che non c’è”.I biglietti sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati. Ad affiancare il frontman Manuel Agnelli ci saranno Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).

Ph Ruggeri Marchioni

‘Quello che non c’è’ album chiave per la band

Pubblicato nel 2002, “Quello che non c’è” arriva dopo due lavori fondamentali come “Hai paura del buio?” e “Non è per sempre”, album che avevano consolidato il percorso artistico degli Afterhours e definito il loro ruolo all’interno della scena alternativa italiana.

Con “Quello che non c’è” la band compie un ulteriore passo avanti, dando vita a un’opera intensa e stratificata che negli anni è diventata un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori.”Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”, così Manuel Agnelli presentava all’epoca i nove brani del disco, un lavoro che sorprese pubblico e critica per la profondità dei testi e per una ricerca musicale capace di renderlo senza tempo. A distanza di venticinque anni, i temi che attraversano l’album conservano una forza sorprendentemente attuale. L’inquietudine esistenziale, il senso di disillusione, il bisogno di confrontarsi con una realtà spesso distorta e sfuggente continuano a parlare al presente, rendendo “Quello che non c’è” un’opera ancora viva, capace di dialogare con nuove generazioni di ascoltatori.

‘Quello che non c’è – Tour 2027’: tutte le date

Questo il calendario di Quello che non c’è – Tour 2027 (tour prodotto e organizzato da MC2Live):



12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg

13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine

15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall

17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux

19 gennaio 2027 – Berlino, SO36 SOLD OUT

22 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club SOLD OUT

23 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club SOLD OUT

26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus

29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici

30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox

2 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

5 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica

13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo

17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico SOLD OUT

18 febbraio 2027 – Roma, Atlantico

24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz SOLD OUT

25 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz