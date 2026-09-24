Roberto Vecchioni rassicura i fan sulla sua salute: “Spero di tornare il prima possibile”

Roberto Vecchioni rassicura tutti sul suo stato di salute in seguito all’annullamento della sua presenza alla kermesse di Salerno, che ha allarmato pubblico e addetti ai lavori. “Sono veramente dispiaciuto di non poter essere a Salerno per il Premio Charlot. Come tutti sanno amo la vostra città e il suo teatro. Purtroppo alla mia età, succede che a volte il fisico richieda una pausa che mi auguro sia più breve possibile. Spero infatti di tornare presto in un’altra occasione per incontrare il vostro meraviglioso pubblico. Un abbraccio e buon premio”, ha scritto sui social il cantautore 83enne.

Vecchioni sarebbe dovuto salire sul palco del Teatro Verdi di Salerno il 25 settembre. A partire dalle 21 l’artista brianzolo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2011, avrebbe dovuto esibirsi in concerto.