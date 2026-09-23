Gianna Nannini, il nuovo album ‘Giannagold’ in uscita il 6 novembre

Dopo il sold out all’arena di Waldbühne, parte ufficialmente il countdown per l’uscita del nuovo album, ‘Giannagold’, fuori il prossimo 6 novembre 2026, in attesa del ritorno dal vivo il prossimo anno con Giannagold – Celebration – Live 2027, 10 date indoor in Italia e a seguire nei palasport in Europa. ‘Giannagold’, in preorder dal 25 settembre, è una raccolta che ripercorre la straordinaria carriera di Gianna Nannini, con 29 brani di cui 4 inediti e 10 completamente riarrangiati in versione orchestrale, disponibile per Emi Records/Universal Music Italia nei seguenti formati: doppio CD e triplo LP con vinile nero, doppio CD numerato e autografato, e triplo LP con vinile rosso autografato e numerato, questi ultimi in esclusiva sui canali shop di Universal e Gianna Nannini. Oltre i successi di sempre, tra gli inediti anche le due hit recenti, America Inc. con Marracash e Meraviglioso errore, scritto dalla stessa Gianna con Brunori Sas e Dimartino. Il primo capitolo live del progetto ha visto Gianna trionfare lo scorso sabato 19 settembre alla celebre arena rock Waldbühne di Berlino con un sold out e 20mila persone, sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti rock internazionali, come Rolling Stones, Rammstein e Depeche Mode.

Da marzo il ritorno live in Europa e in Italia

Un ritorno epico, che anticipa ‘Giannagold – Celebration – Live 2027’. La tournée neri palasport in Europa, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo 2027, con la data zero prevista al Modigliani Forum, per proseguire con il debutto ufficiale il 15 marzo dall’Unipol Forum di Milano, e attraversare poi l’Italia, passando dalle città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palcoscenico dei grandi palazzetti italiani dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25. A seguire le date europee, a partire dal 14 ottobre con il debutto ad Amburgo, il 16 ottobre a Leipzig, il 18 ottobre a Francoforte, il 20 ottobre a Stoccarda, il 22 ottobre a Monaco, il 23 ottobre Norimberga, il 26 ottobre a Düsseldorf, per chiudere il 29 ottobre a Zurigo. I biglietti delle nuove date europee saranno disponibili in prevendita per Eventim dalle ore 10 di Venerdì 25 settembre e su TicketOne.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di Lunedì 28 settembre. Prevista una speciale presale per gli iscritti al fan club di Gianna Nannini dalle ore 14 di giovedì 24 settembre. I biglietti per le date italiane indoor di ‘Giannagold – Celebration – Live 2027’.sono disponibili su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati.