ZZ Top, è morto il batterista Frank Beard: aveva 77 anni

Frank Beard , il batterista degli ZZ Top, è morto a 77 anni. L’uomo è deceduto martedì nel suo ranch a Richmond, in Texas, con la famiglia al suo fianco. Gli ZZ Top hanno venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto sei singoli al numero 1 nella classifica Mainstream Rock Airplay di Billboard. La band, formatasi nel 1969, era nota per successi come “Sharp Dressed Man” e “Legs”. Hanno mantenuto la formazione originale per oltre cinque decenni. Il loro stile unico e il loro umorismo li hanno resi popolari a Hollywood e su MTV. Frank Beard lascia la moglie, Debbie Meredith, e tre figli.

ZZ Top: “Abbiamo perso un grande amico”

“Oggi, Elwood ed io abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi e un grande e autentico figlio del Texas. Il suo caratteristico backbeat è stato fondamentale per mantenere gli ZZ al vertice.” – Billy F Gibbons A seguito della scomparsa di Frank, gli ZZ Top hanno annullato i prossimi concerti a Salt Lake City e Colorado Springs. La band riprenderà il suo attuale tour “The Big One!” questo fine settimana con due date all’Austin City Limits, uno dei locali preferiti di Frank e in una città che per lui era stata una sorta di seconda casa”.