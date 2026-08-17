Bonnie Tyler, funerali in Galles a un mese dalla morte

Lunedì mattina, molti fan di Bonnie Tyler si sono riuniti in Galles per rendere omaggio alla cantante britannica morta l’8 luglio scorso in Portogallo, all’età di 75 anni. Nella cattedrale di Swansea si sono tenuti infatti i funerali, una cerimonia riservata a familiari e amici, prima di una processione funebre per le strade della vicina Skewen, dove è nata l’artista. La pop star gallese, candidata ai Grammy e amata in tutto il mondo per la sua hit del 1983 “Total Eclipse of the Heart”, è morta il mese scorso in un ospedale di Faro, in Portogallo. Nel mese di maggio Bonnie Tyler era stata ricoverata per un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. Residenti e fan provenienti da tutto il Regno Unito si sono riversati nelle strade di Mumbles, vicino alla città di Swansea, per vedere il carro funebre che trasportava la bara, avvolta nella bandiera gallese. Decine di persone hanno atteso fuori dalla ex casa della cantante o vi hanno lasciato omaggi floreali. loose”.