Francesco Guccini, oggi i funerali in forma privata a Pavana

È previsto per oggi l’ultimo saluto a Francesco Guccini, scomparso giovedì scorso all’età di 86 anni. I funerali del cantautore si terranno a Pavana, nel comune di Sambuca Pistoiese, paese in cui il grande cantautore aveva scelto di vivere, e saranno celebrati in forma privata, nel rispetto delle sue volontà e di quelle della famiglia.

A settembre una cerimonia commemorativa

Ad annunciare la cerimonia in forma privata era stata la famiglia nel giorno stesso della morte dell’artista. “Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre“.

L’omaggio dei fan di Guccini

Prosegue intanto in tutta Italia l‘omaggio dei fan all’artista: in via Paolo Fabbri 43, storica abitazione a Bologna di Guccini, in tantissimi continuano a portare fiori e lettere davanti al portoncino della casa, mentre c’è anche chi da un’auto parcheggiata ha fatto risuonare a tutto volume ‘Farewell’, uno dei suoi capolavori. Anche tutto il mondo della musica e della politica, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha voluto omaggiare in questi giorni il Maestro.

La figlia di Guccini, Teresa, ha voluto ringraziare postando nelle sue storie sui social emozioni e ricordi legati al padre. In una serie di video e immagini la donna ha mostrato alcuni degli omaggi che in queste ore hanno celebrato l’artista. Tra queste una clip che mostrava decine di persone in strada a Bologna mentre suonano e cantano alcuni dei brani del cantautore. ‘Grazie’, ha scritto Teresa ieri. Ringraziamenti anche a Jovanotti, che ha omaggiato Guccini durante le prove del tour a Olbia, chiamando sul palco musicisti e staff, per un momento di raccoglimento sulle note de ‘Il vecchio e il bambino’.