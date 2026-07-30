Levante annuncia il nuovo album, ‘Dell’amore il fallimento e altri passi di danza’ esce il 9 ottobre

“Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” il nuovo album di Levante ha una data di uscita: dopo aver tracciato la direzione con i brani che lo hanno anticipato, la cantautrice rivela finalmente, in un corposo lavoro discografico composto da 15 tracce e uno speciale cameo e in uscita il 9 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy, il risultato in musica della sua indagine sull’amore e sui diversi modi in cui può manifestarsi e fallire. Anche in questo album Levante ha spinto la sua ricerca oltre la musica, rappresentando visivamente il suo punto di vista artistico, attraverso colori e simbologie.

Arancione simbolo di energia, spiritualità e allerta simbolo del disco

Il colore arancione, simbolo di energia, creatività, spiritualità e al contempo allerta, racconta perfettamente le intenzioni di questo lavoro. “Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito”. – racconta Levante – “Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l’arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni piu violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare” Un’ulteriore novità è la scelta di rendere corale la copertina: per la prima volta Levante è circondata dalle persone che fanno parte della sua vita personale e lavorativa. “Il passo successivo è stato smettere di vedermi seduta, perché nel mio eremitaggio -tra studio, solitudini, ricerca del Sè- avevo cambiato postura. Non mi sentivo più china o riversa su me stessa o bisognosa di poggiare le gambe. Mi sono immaginata la punta di una piramide umana, fatta di amori, amanti, amici, sconosciuti … eppure tutti danzatori come me, a ballare l’amore come si può”.

Con il disco iniziativa corale pensata per i fan: foto di gruppo con Levante

L’album, disponibile in preorder sia in versione standard che Picture Disc, arriva con un’iniziativa speciale dedicata ai fan. Tutti i partecipanti avranno accesso a un set fotografico allestito all’interno delle venue dei concerti, dove prenderanno parte a una foto di gruppo insieme a Levante. Lo scatto riprodurrà la copertina dell’album, richiamandone fedelmente colori, simbologia e composizione, dando vita a una reinterpretazione collettiva e irripetibile. Chi acquista “Dell’Amore il Fallimento e altri Passi di Danza | Pacchetto dedicato Roma & Milano”, in edizione limitata fino a esaurimento, riceverà il Picture Disc del nuovo album e un accredito da ritirare in loco per partecipare al live della data scelta, tra i due eventi speciali in programma a Roma il 7 settembre e a Milano il 9 settembre. Chi ha già acquistato il biglietto per uno di questi eventi non deve necessariamente acquistare il pacchetto, ma è sufficiente che acquisti soltanto il Picture Disc. È un’iniziativa pensata per vivere insieme a Claudia l’esperienza di un progetto corale e simbolico, e portare con sé una “copertina” alternativa, personale e unica. Lo shooting si svolgerà direttamente nella location del concerto di Roma o Milano. Per prendere parte alla fotografia, a tutti i partecipanti sarà richiesto di indossare abiti completamente arancioni, così da ricreare l’impatto visivo della cover originale.

(Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

Le date estive di Levante

Dopo il successo del club tour, il 3 luglio è ripartito il tour estivo che si concluderà a settembre con due date speciali a Roma e Milano. Queste le prossime date organizzate da Vivo Concerti:

Domenica 2 agosto| Rionero in Vulture (PZ), Ninfea Festival

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Sabato 8 agosto| Orbetello (GR), Festival delle Crociere

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Sabato 29 agosto | Santa Margherita Ligure (GE), Anfiteatro Bindi

Domenica 30 agosto| Carmagnola, Foro Festival

Sabato 5 settembre| Imola, Imola in Musica

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano