Vasco Rossi, per il Giubileo 2027 già venduti 550mila biglietti: 10 i concerti all’Olimpico di Roma

Oltre 550mila biglietti venduti in meno di 30 minuti. Questo il risultato della vendita generale per il Giubileo di Vasco Rossi a Roma, i 10 concerti dello stadio Olimpico (dal 6 al 25 giugno) in programma nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera del rocker emiliano. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”.

(foto Giulio Lapone/LaPresse).





Il Komandante: “Sono un apripista”

Ancora una volta Vasco è l’apripista, inaugurando la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci concerti consecutivi nella stessa città, un modello che fino a oggi apparteneva soprattutto ai grandi artisti internazionali e che guarda al futuro dei grandi eventi anche in Italia. “Sono uno che, se non le trova aperte, le porte le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apripista”, aveva scritto il Komandante su Instagram.

Vasco ha chiuso il tour 2026 con oltre tre milioni di biglietti venduti

Vasco ha chiuso il tour 2026, con oltre tre milioni di biglietti venduti con due date sold out, 28 e 29 giugno, al Bluenergy Stadium a Udine, dopo aver toccato città meno battute da grandi tour cone Rimini,Ferrara, da Olbia, Bari e Ancona, con una scaletta di brani poco suonati negli ultimi anni, come “Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani (Vacca gli indiani)”, “Fegato spappolato”, “Sono ancora in coma”, “Alibi”, “Ciao”, “Una nuova canzone per lei” e la stessa “Vado al massimo” in un arrangiamento punk, che hanno esaltato i fan.