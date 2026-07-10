Donna trovata morta a Sanremo, il figlio confessa: “L’ho uccisa io”

Il figlio ventenne ha confessato il delitto della madre Lorella Capano, 58 anni originaria di Milano, trovata morta a Sanremo nell’appartamento di via Hope lo scorso 7 di luglio dove da anni la famiglia trascorreva le vacanze al mare. Questa mattina la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, nel corso dell’interrogatorio davanti al gip. Il giovane, che in un primo tempo aveva negato ogni addebito, ha risposto alle domande del giudice per oltre due ore di udienza.

Era stato il ragazzo a dare l’allarme

Era stato lui a dare l’allarme e chiamare i soccorritori, la sera del delitto, sostenendo di essere uscito a cena e al rientro di aver trovato la porta chiusa dall’interno e nessuna risposta da parte della madre. I vigili del fuoco che avevano forzato l’ingresso avevano poi scoperto il corpo senza vita della donna. Tra le ipotesi che dovranno essere confermate dall’autopsia c’è che la morte sia avvenuta per strangolamento. Convalidato l’arresto in carcere, l’ordinanza deve ancora essere depositata.