Higuita, nuovi guai: villa sequestrata, “legami con Escobar”

Ancora guai per Rene Higuita, storico portiere della Colombia a cavallo tra gli anni ’80 e 90′. Un tribunale colombiano ha disposto il sequestro di una sua villa. Secondo i media colombiani, i magistrati sostengono che l’immobile sarebbe stato acquistato con denaro proveniente dal cartello di Medellin guidato dal boss Pablo Escobar. La casa sarebbe poi stata acquistata da Higuita nel 1992. Tuttavia, l’ex portiere ha affermato all’emittente colombiana Blu Radio che la procedura da lui utilizzata per acquisire l’immobile era legale.

La difesa e il contrattacco di Higuita

“Allora, negli anni ’90, non avevamo la tecnologia di oggi che ci permette di andare online e iniziare a fare ricerche… all’epoca verificavamo i titoli di proprietà e i certificati di registrazione. E quei certificati non riportavano alcun precedente penale”, ha dichiarato. Higuita ha aggiunto di essere stato il più colpito dall’intera vicenda e ha dichiarato in un comunicato stampa, pubblicato sui social, che utilizzerà tutte le risorse legali a sua disposizione per impugnare la decisione.

“Desidero sottolineare un punto fondamentale: non sono stato condannato né indagato per alcun reato relativo a questo caso -si legge nella nota diffusa dall’ex portiere-. Anzi, nella sentenza stessa, il giudice riconosce espressamente la mia qualifica di terza parte in buona fede e chiarisce che il mio nome non è mai stato associato ad attività che coinvolgano prestanome o all’utilizzo del mio nome per occultare o dissimulare la provenienza illecita di beni. La sentenza riguarda esclusivamente la proprietà e non costituisce un giudizio sulla mia condotta, sulle mie azioni o sulla mia integrità”.

Chi è Higuita, il suo celebre colpo dello ‘Scorpione’

René Higuita, oggi 59enne, è ancora oggi tra i volti più popolari del calcio colombiano. La sua fama è legata soprattutto al celebre colpo dello scorpione, la spettacolare parata in acrobazia con i piedi che è diventata un suo marchio di fabbrica. Higuita realizzò anche 3 gol in 68 partite ufficiali con la maglia della nazionale colombiana. In carriera, Higuita ha segnato un totale di 41 reti. Il suo nome era già stato associato a quello di Escobar: nel 1993, Higuita fu arrestato in seguito a una visita in carcere al boss colombiano: trascorse 7 mesi in carcere con l’accusa di aver violato la legge colombiana facendo da mediatore in un sequestro di persona per ottenere il rilascio della figlia di un narcotrafficante, Carlos Molina. Nel 2004, quando era ancora in attività, fu trovato positivo alla cocaina in un test antidoping, mentre disputava il campionato ecuadoriano con la maglia dell’Aucas.