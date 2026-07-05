Roberto Vecchioni, il matrimonio della figlia Francesca: “Per me l’amore ha un nome e si chiama Sara”

Francesca Vecchioni ha sposato la sua Sara. La figlia del cantautore Roberto Vecchioni è attivista per i diritti umani ed è presidente della Fondazione Diversity. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”, ha scritto la donna su Instagram a corredo di un video in cui si vede Francesca Vecchioni con il padre.

“Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima – dice invece il cantautore – soltanto che prima eravamo un pò distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due”.