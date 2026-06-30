Funerali Clive Davis, il ricordo commosso di Bruce Springsteen: "Mia carriera un suo miracolo"

Da Dionne Warwick ad Alicia Keys tante le star della musica che si sono recate alla Central Synagogue di Manhattan, a New York, per i funerali di Clive Davis, celebre produttore discografico, morto a 94 anni. Tra i presenti anche Bruce Springsteen che ha dedicato un lungo pensiero a Clive Davis. “Ha guidato il pubblico verso tanta musica potente e ispiratrice. E non solo amava la musica, Clive amava davvero le persone che la facevano, non importa quanto fossero rompiscatole”, le parole di Springsteen che poi ha raccontato quanto sia stato importante per lui: “Oggi un ragazzo con una chitarra può arrivare da strada a New York, entrare in un ufficio e scrivere la storia della musica? Non lo so. Non so se quei tempi esistano ancora. Ma come persona che ha compiuto quel viaggio… È stato un miracolo incredibile, indescrivibile e meraviglioso. E per me, quel miracolo si chiamerà sempre Clive Davis“.