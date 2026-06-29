Morto Clive Davis, da Stevie Wonder a Dionne Warwick: tanti artisti ai funerali del famoso produttore discografico

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno partecipato ai funerali di Clive Davis, produttore discografico statunitense morto il 22 giugno scorso a New York all’età di 94 anni. Barry Manilow, Dionne Warwick, Stevie Wonder e Adrien Brody sono solo alcuni dei vip che hanno preso parte alle esequie nella Central Synagogue di New York City. Davis si è spento nel suo appartamento di Manhattan poche settimane dopo essere stato ricoverato in ospedale per un problema alle vie respiratorie. Ha lanciato le carriere di numerose star, tra cui Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys e Kenny G, e ha influenzato artisti del calibro di Santana, Janis Joplin e i Grateful Dead.