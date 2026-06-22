Home > Spettacoli > Musica > Morto Clive Davis, il discografico che ha lanciato Janis Joplin, Whitney Houston e Alicia Keys

Aveva 94 anni e si è spento nel suo appartamento di Manhattan

Clive Davis, l’avvocato discografico divenuto una delle figure più potenti dell’industria musicale, capace di lanciare o rilanciare le carriere di superstar del calibro di Janis Joplin, Whitney Houston, Carlos Santana e Alicia Keys, è morto all’età di 94 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia al New York Times. All’inizio dell’anno, Davis era stato ricoverato in ospedale per un problema alle vie respiratorie superiori, per poi essere dimesso pochi giorni dopo. È deceduto nel suo appartamento di Manhattan, come riportato dal Times.

Una carriera da scopritore di stelle

A differenza di altri magnati della discografia la cui influenza è diminuita con l’età, il potere di Davis è sembrato crescere costantemente nel corso di una carriera durata oltre cinque decenni, spaziando tra generi e case discografiche diversi. Anche dopo aver superato gli ottant’anni, continuava a guidare le carriere di artisti che spaziavano da Barry Manilow alle vincitrici di ‘American Idol‘ Carrie Underwood e Kelly Clarkson. I suoi successi, ricorda l’Associated Press, sono stati straordinari.

Quello di Whitney Houston ha rappresentato sia un traguardo fondamentale che una tragedia devastante: Davis la mise sotto contratto per la sua etichetta Arista quando era ancora adolescente, trasformandola nella principessa del pop americano. La cantante collezionò numerosi successi arrivati al primo posto in classifica e divenne una delle artiste più vendute nella storia del pop, prima che l’abuso di droghe ne compromettesse la carriera. Houston morì in una stanza d’albergo a Los Angeles nel 2012, poche ore prima di partecipare al gala annuale pre-Grammy organizzato da Davis, il quale era convinto che lei stesse dando una svolta positiva alla propria vita.

Clive Davis in compagnia di Alicia Keys, una delle stelle che ha lanciato nel panorama musicale statunitense. (Foto: CJ Rivera/Invision/AP)

Lanciò inoltre la carriera di Alicia Keys, artista da dischi multiplatino e vincitrice di numerosi Grammy, e fu pronto a ricordare altri talenti da lui ingaggiati, tra cui Joplin, Billy Joel, i Blood, Sweat & Tears e altri artisti “memorabili”, come amava spesso definirli.

“Ho messo sotto contratto Patti Smith, una donna di straordinaria versatilità… ho ingaggiato Lou Reed… ho ingaggiato i Grateful Dead“, dichiarò con orgoglio in un’intervista all’Associated Press nel 1999. Tuttavia, Davis non aveva solo occhio per i nuovi talenti: sapeva anche come mantenere rilevanti artisti affermati a decenni di distanza dal loro primo successo. Aretha Franklin, la cui leggenda era nata alla Atlantic Records, visse una nuova stagione di grande splendore alla Arista Records. Lo stesso accadde a Luther Vandross, che realizzò i suoi ultimi album per un’altra etichetta di Davis, la J Records.

Davis fu anche l’ideatore dell’album del 1999 *Supernatural*, che vide il leggendario chitarrista Santana collaborare con alcuni degli artisti più in voga del momento. Il disco vinse otto Grammy, eguagliando un record storico, e regalò a Santana un successo superiore a qualsiasi altro traguardo raggiunto nella sua carriera pluridecennale. Spinse la star ormai matura Rod Stewart ad abbandonare i suoi successi rock per dedicarsi ai classici del ‘Great American Songbook’. L’album, pubblicato nel 2003, vendette milioni di copie e ottenne un tale successo da dare vita a una serie di quattro volumi complessivi.

Clive Davis con una giovanissima Alicia Keys e Whitney Houston al Pre-Grammy Party del 2008. (Foto: Phil McCarten)

I passi falsi e gli scontri in ambito musicale

Davis non fece sempre le scelte giuste: rifiutò, ad esempio, l’opportunità di mettere sotto contratto Meat Loaf. Inoltre, non sempre andava d’accordo con i suoi collaboratori: ebbe un aspro scontro con il produttore David Foster riguardo all’arrangiamento del più grande successo di Whitney Houston, la cover del brano di Dolly Parton ‘I Will Always Love You’. Manilow si oppose fermamente a registrare ‘I Write the Songs’, facendo notare di non avere nemmeno scritto il brano – una ballata di Bruce Johnston che divenne poi uno dei suoi cavalli di battaglia; in seguito, Manilow avrebbe ottenuto successi analoghi attingendo al repertorio musicale degli anni ’50, ’60 e ’70.

Anche Davis dovette affrontare delle difficoltà. Sebbene fosse diventato presidente della Columbia Records nel 1967, dopo essere entrato nell’etichetta nel 1960 in qualità di avvocato, nel 1973 lasciò l’azienda in seguito a una rottura burrascosa. L’etichetta lo accusò di cattiva gestione dei fondi e lo licenziò. Nonostante Davis affermi di essere stato successivamente scagionato, i suoi problemi non finirono lì: fu poi incriminato per evasione fiscale, si dichiarò colpevole per uno dei capi d’accusa e dovette pagare una multa di 10.000 dollari. Tuttavia, Davis poté dirsi vincitore: sostenne infatti che la Columbia gli avesse fornito il capitale per fondare la Arista Records proprio per risolvere la controversia. L’etichetta avrebbe poi riscosso un enorme successo grazie ad artisti come le superstar della musica country Brooks & Dunn.