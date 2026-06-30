Arezzo Wave, a Londra le celebrazioni per il quarantennale del festival

Si è concluso con un’ottima partecipazione di pubblico e operatori Arezzo Wave in London, l’evento con cui Fondazione Arezzo Wave Italia ha inaugurato a Londra le celebrazioni per il quarantennale del festival. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, artisti e addetti ai lavori, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che in quarant’anni ha coinvolto oltre 50.000 musicisti e contribuito alla crescita di intere generazioni di artisti. La giornata si è aperta con la conferenza stampa ospitata a Casa Italia, sede dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito, dell’Istituto Italiano di Cultura e di ICE. All’incontro hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Fabio Cassese, il direttore di ICE Londra Giovanni Sacchi, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Francesco Bongarrà e il presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia Mauro Valenti, che hanno sottolineato il valore della musica come strumento di promozione culturale e di dialogo internazionale. Nel corso della conferenza è emerso il ruolo che Arezzo Wave continua a svolgere nella valorizzazione della nuova musica italiana. Da quarant’anni il festival rappresenta infatti una delle principali piattaforme dedicate alla scoperta dei talenti emergenti e oggi rafforza la propria dimensione internazionale con l’obiettivo di creare nuove opportunità per gli artisti italiani nei principali mercati musicali esteri. L’Ambasciatore Fabio Cassese ha evidenziato come iniziative di questo tipo contribuiscano alla promozione della cultura italiana nel mondo, offrendo ai giovani musicisti occasioni concrete di visibilità internazionale e rafforzando il legame tra l’Italia e la comunità italiana neil Regno Unito.

“Musica italiana contemporanea scena ricca di nuovi linguaggi”

Particolarmente significativo anche il messaggio emerso durante la presentazione: la musica italiana contemporanea è una scena ricca di nuovi linguaggi, capace di parlare a un pubblico internazionale. In questo contesto il Regno Unito rappresenta uno dei mercati più importanti per la circolazione della produzione musicale italiana e Londra un luogo strategico per favorire l’incontro tra artisti, operatori e nuove opportunità professionali. In serata il Bush Hall, storico live club londinese, ha ospitato il concerto celebrativo in occasione dei quarant’anni di Arezzo Wave. Sul palco si sono alternati BigMama, Frida Bollani Magoni, Anna and Vulkan e Atwood, preceduti dalla band britannica Electric Enemy, scelta come opening act per sottolineare la volontà di costruire un autentico scambio artistico tra Italia e Regno Unito. Una line-up che ha raccontato la varietà della nuova scena musicale italiana davanti a un pubblico internazionale. L’approdo a Londra segna l’inizio di un nuovo percorso per Arezzo Wave, che nel suo quarantesimo anniversario conferma la propria missione: sostenere la musica emergente italiana creando connessioni sempre più solide con le principali realtà culturali internazionali. L’iniziativa è stata realizzata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e ICE Londra. Media partner ufficiale dell’evento è stata London One Radio, la prima radio italiana nel Regno Unito, che ha seguito e raccontato l’iniziativa contribuendo a promuoverla presso il pubblico italiano e internazionale.